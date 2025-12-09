Yildiz Juve il turco è sempre più imprescindibile | c’è una squadra con e una senza il suo numero 10 Ma Spalletti deve riflettere su un aspetto

Yildiz sta diventando un elemento chiave per la Juventus, dimostrando un impatto determinante in campo. La sua presenza fa la differenza, evidenziando quanto sia imprescindibile per la squadra, specialmente con il numero 10. Spalletti deve valutare attentamente il suo ruolo, considerando le performance variabili a seconda della posizione in campo.

Yildiz Juve, il quotidiano analizza il rendimento: da nove fatica, da dieci è devastante. È l'unica certezza di Spalletti ma bisogna riflettere su una cosa. La sconfitta del 'Maradona' ha lasciato l'amaro in bocca per il risultato, ma ha consegnato a Luciano Spalletti una verità tattica e tecnica che non può più essere ignorata: Kenan Yildiz è diventato il centro di gravità permanente della Juventus. Secondo l'analisi odierna del Corriere dello Sport, il talento turco è ormai imprescindibile per le sorti della Vecchia Signora. La partita di Napoli è stata l'ennesima dimostrazione di come le fortune bianconere passino quasi esclusivamente dai suoi piedi, evidenziando pregi e difetti dell'attuale assetto.