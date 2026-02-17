Tenute Lu Spada conferma la propria partecipazione alla Slow Wine Fair 2026
Tenute Lu Spada annuncia ufficialmente la sua presenza alla Slow Wine Fair 2026, che si terrà a Bologna dal 22 al 24 febbraio, per promuovere i propri vini sostenibili e legati al territorio. La decisione arriva dopo aver investito risorse nella produzione di uve locali e nella riduzione dell’impatto ambientale in vigneto.
La Slow Wine Fair rappresenta per Tenute Lu Spada un appuntamento strategico di confronto con operatori del settore, buyer, ristoratori, distributori e stampa specializzata. Oltre 1.000 cantine provenienti dall’Italia e da numerosi Paesi del mondo saranno presenti a Bologna, accomunate dall’impegno verso una viticoltura sostenibile e responsabile. Tutti vini che sono biologici e prodotti da vigneti situati nel territorio di Brindisi, lungo il tratto terminale dell’Via Appia, recentemente riconosciuta Patrimonio mondiale Unesco. Un contesto di straordinario valore storico e paesaggistico che contribuisce in modo determinante all’identità e alla qualità dei vini aziendali.🔗 Leggi su Brindisireport.it
