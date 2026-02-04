Tenute Lu Spada presenta il suo enogastronomico al Wine Paris 2026 da Brindisi a Parigi

A Brindisi, la cantina Tenute Lu Spada porta il suo enogastronomico a Wine Paris 2026. La regione e il territorio sono protagonisti di un viaggio che si apre sulla scena internazionale, tra degustazioni e presentazioni. La partecipazione alla fiera francese dà visibilità a un’azienda che punta sulla qualità e sulla tradizione del Sud Italia.

**Tenute Lu Spada a Wine Paris 2026: dal Sud Italia alla capitale francese, un viaggio enogastronomico tra territorio e internazionalità** A Brindisi, in Puglia, la cantina **Tenute Lu Spada** è ormai una delle più prestigiose realtà enogastronomiche della regione. Ma il suo impegno non si ferma alla frontiera della propria terra. Dal 9 al 11 febbraio 2026, la cantina parteciperà all'evento internazionale **Wine Paris & Vinexpo Paris**, uno tra gli eventi più prestigiosi dedicati al vino nel mondo. L'esperienza, iniziata nel 2025 con il riconoscimento internazionale del **Tuffetto rosato di Negroamaro**, è ormai una nuova tappa del progetto Lu Spada, orizzontale e profondamente legato alla tradizione locale. Da Brindisi a Parigi: Tenute Lu Spada a Wine Paris 2026 Quattro vini di Tenute Lu Spada di Brindisi saranno presenti a Wine Paris 2026. Tenute Lu Spada nella GuidaBio 2026: premiati tre vini biologici Tenute Lu Spada è stata inclusa nella GuidaBio 2026, l'unica guida nazionale dedicata ai prodotti biologici. Tenute Lu Spada nella GuidaBio 2026: premiati tre vini biologici tra eccellenza, territorio e qualità popolareTenute Lu Spada entra tra i protagonisti della GuidaBio 2026, l'unica guida nazionale dedicata esclusivamente ai prodotti da agricoltura biologica , nata per valorizzare scelte green, ecosostenibili e ... Citra Vini pronta per il Wine Paris con SOLOVETRO Dal 9 all'11 febbraio la cooperativa parteciperà al salone francese del vino internazionale Ortona, 3 febbraio 2026 - Reduce dal riconoscimento per il Montepulciano d'Abruzzo Caroso Riserva 2020, come u

