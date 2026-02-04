Da Brindisi a Parigi | Tenute Lu Spada a Wine Paris 2026

Quattro vini di Tenute Lu Spada di Brindisi saranno presenti a Wine Paris 2026. La partecipazione dimostra come questa terra, famosa per i suoi vini, riesca a farsi notare anche oltre confine. I produttori brindisini portano con sé le loro bottiglie, pronte a conquistare nuovi clienti e a mostrare l’eccellenza della produzione locale. La fiera, in programma tra qualche mese a Parigi, si prepara ad accogliere le etichette di questa azienda pugliese, che punta a far conoscere il proprio nome nel mercato internazionale.

BRINDISI - Ci sono vini che nascono da una terra e che, partendo da lì, trovano il loro spazio nel mondo. Dal 9 all’11 febbraio Tenute Lu Spada sarà a Wine Paris & Vinexpo Paris, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al vino. La cantina di Brindisi partecipa all’evento all’interno dello spazio del Concours Mondial de Bruxelles, riservato a una selezione di produttori premiati a livello internazionale. Un riconoscimento che affonda le radici nella qualità. Nel 2025, il Tuffetto rosato di Negroamaro, ha ottenuto la Medaglia d’Argento al Concours Mondial de Bruxelles, confermando l’identità e il valore di un progetto profondamente legato al territorio.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Tenute Lu Spada è stata inclusa nella GuidaBio 2026, l’unica guida nazionale dedicata ai prodotti biologici.

Nel 2025, Tenute Lu Spada si distingue nel panorama enologico di Brindisi grazie ai suoi vini rosati biologici, che hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.

