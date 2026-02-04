Da Brindisi a Parigi | Tenute Lu Spada a Wine Paris 2026
Quattro vini di Tenute Lu Spada di Brindisi saranno presenti a Wine Paris 2026. La partecipazione dimostra come questa terra, famosa per i suoi vini, riesca a farsi notare anche oltre confine. I produttori brindisini portano con sé le loro bottiglie, pronte a conquistare nuovi clienti e a mostrare l’eccellenza della produzione locale. La fiera, in programma tra qualche mese a Parigi, si prepara ad accogliere le etichette di questa azienda pugliese, che punta a far conoscere il proprio nome nel mercato internazionale.
BRINDISI - Ci sono vini che nascono da una terra e che, partendo da lì, trovano il loro spazio nel mondo. Dal 9 all’11 febbraio Tenute Lu Spada sarà a Wine Paris & Vinexpo Paris, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al vino. La cantina di Brindisi partecipa all’evento all’interno dello spazio del Concours Mondial de Bruxelles, riservato a una selezione di produttori premiati a livello internazionale. Un riconoscimento che affonda le radici nella qualità. Nel 2025, il Tuffetto rosato di Negroamaro, ha ottenuto la Medaglia d’Argento al Concours Mondial de Bruxelles, confermando l’identità e il valore di un progetto profondamente legato al territorio.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondimenti su Brindisi Parigi
