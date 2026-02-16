Il marito di Simone Biles | Hanno provato a derubarmi a Milano ero preparato La coppia è alle Olimpiadi

Il marito di Simone Biles, Jonathan Owens, ha raccontato di essere stato vittima di un tentativo di furto a Milano, ma è riuscito a difendersi. Durante una passeggiata, due uomini si sono avvicinati con l’intento di derubarlo, ma Owens si è dimostrato pronto e ha evitato il peggio. La coppia, che si trova in città per le Olimpiadi invernali, vive ora un episodio che ha interrotto momentaneamente la loro visita.

Simone Biles è da giorni a Milano assieme al marito per assistere alle Olimpiadi invernali. Un soggiorno turbato dal tentativo di rapina denunciato pubblicamente da Jonathan Owens: "È stato folle".