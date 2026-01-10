Giugliano sciopero dipendenti di Leroy Merlin dopo licenziamento di due lavoratrici per malattia

Oggi, sabato 10 gennaio, a Giugliano si è svolto uno sciopero dei dipendenti Leroy Merlin, organizzato dalla UILTuCS Campania. La protesta è nata in risposta al licenziamento di due lavoratrici, avvenuto poco prima di Natale, per assenze legittimamente certificate a causa di malattie. L’evento si è svolto presso il punto vendita all’interno del Centro Commerciale Grande Sud, con un presidio volto a tutelare i diritti dei lavoratori.

Si è tenuto oggi, sabato 10 gennaio, presso il punto vendita Leroy Merlin di Giugliano, all'interno del Centro Commerciale Grande Sud, lo sciopero con presidio organizzato dalla UILTuCS Campania in seguito al licenziamento di due lavoratrici, avvenuto pochi giorni prima di Natale, per assenze dovute a malattia regolarmente certificata. Giugliano, protesta davanti Leroy Merlin: «Azioni correttive per i licenziamenti» - E' la scritta che si legge sullo striscione esposto dai lavoratori in protesta, questa mattina, davanti al punto vendita Leroy Merlin a Giugliano

Dipendenti del Leroy Merlin licenziate per malattia, mobilitazione di solidarietà al punto vendita di Giugliano - Domani, sabato 10 gennaio dalle 8 alle 13, è prevista una mobilitazione presso il punto vendita di Leroy Merlin del Parco Commerciale "Grande Sud" di Giugliano, per protestare contro il recente licenz ... internapoli.it

