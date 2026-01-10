Leroy Merlin a Giugliano licenzia due dipendenti in malattia | lavoratori in sciopero davanti al negozio

Stamattina, presso il punto vendita Leroy Merlin di Giugliano, i dipendenti hanno manifestato in solidarietà con due colleghi licenziati mentre erano in malattia. La protesta si è svolta davanti al negozio, evidenziando le preoccupazioni dei lavoratori riguardo alle pratiche aziendali e al rispetto dei diritti dei dipendenti. La vicenda solleva questioni sul rapporto tra tutela del lavoratore e gestione aziendale nel settore del retail.

Questa mattina, 10 gennaio, i lavoratori di Leroy Merlin del centro commerciale Grande Sud di Giugliano hanno protestato davanti al negozio, dopo il licenziamento di due dipendenti che si trovavano in malattia. Due lavoratrici licenziate da Leroy Merlin, sindacati sul piede di guerra; Quando la solidarietà si scontra con i fatti, due lavoratrice licenziate per malattia da Leroy Merlin. La Uiltucs in campo per i lavoratori.

