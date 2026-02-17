Tempo relazioni e cura per la crescita
Il tempo dedicato alle relazioni e alla cura influenza direttamente la crescita dei bambini. Non si tratta solo di trasmettere nozioni, ma di essere presenti e affiancarli passo dopo passo mentre si sviluppano. Per esempio, i genitori e gli educatori che dedicano attenzione e ascolto contribuiscono a formare un ambiente più sereno e stimolante per i più piccoli.
Non solo un luogo dove imparare delle nozioni, ma un modo di accompagnare i bambini nella crescita, di stare accanto a loro mentre diventano grandi. È da questa domanda che è nata l’esperienza del campus scolastico 0-14 di San Mauro Pascoli, denominato ’Scuole della Lumaca’, un progetto educativo che mette al centro il tempo, le relazioni e la cura. Un’idea di scuola che è stata raccontata attraverso un cortometraggio proiettato alla scuola primaria Maria Montessori dal titolo ’Giovanni Pascoli. Il Fanciullino e le scuole della Lumaca di San Mauro Pascoli’, in collaborazione con il regista Adriano Sforzi, vincitore del David di Donatello 2011. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
“La sicurezza si costruisce a partire dalla scuola, nelle relazioni e nella cura dell’altro”
