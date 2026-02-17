Il tempo dedicato alle relazioni e alla cura influenza direttamente la crescita dei bambini. Non si tratta solo di trasmettere nozioni, ma di essere presenti e affiancarli passo dopo passo mentre si sviluppano. Per esempio, i genitori e gli educatori che dedicano attenzione e ascolto contribuiscono a formare un ambiente più sereno e stimolante per i più piccoli.

Non solo un luogo dove imparare delle nozioni, ma un modo di accompagnare i bambini nella crescita, di stare accanto a loro mentre diventano grandi. È da questa domanda che è nata l’esperienza del campus scolastico 0-14 di San Mauro Pascoli, denominato ’Scuole della Lumaca’, un progetto educativo che mette al centro il tempo, le relazioni e la cura. Un’idea di scuola che è stata raccontata attraverso un cortometraggio proiettato alla scuola primaria Maria Montessori dal titolo ’Giovanni Pascoli. Il Fanciullino e le scuole della Lumaca di San Mauro Pascoli’, in collaborazione con il regista Adriano Sforzi, vincitore del David di Donatello 2011. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tempo, relazioni e cura per la crescita

Nel 2026 parlare di relazioni significa anche parlare di privacy.

Safe relationships help you unlearn the need to protect yourself from love.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.