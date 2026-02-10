Relazioni 2026 | perché la privacy è diventata un lusso e cosa c’entrano social lavoro e micro-relazioni
Nel 2026 parlare di relazioni significa anche parlare di privacy. Non si tratta più di un dettaglio tecnico, ma di un bisogno profondo, di un confine che protegge le emozioni e lo spazio personale. La privacy è diventata un elemento centrale nelle vite di tutti, influenzando il modo in cui social, lavoro e micro-relazioni si sviluppano e si confrontano.
È da qui che parte la conversazione con la Dott.ssa Giuliani, che ragiona sui principali trend relazionali emersi nell’ultimo periodo e su come questi stiano cambiando il modo in cui viviamo coppia, desiderio e identità. L’idea di base è semplice: la privacy non è un capriccio, è una forma di tutela. Dentro una relazione, tutto ciò che riguarda l’intimità – parole, contenuti, immagini, confidenze, messaggi – non può diventare terreno di rischio o di potere. È un tema che negli ultimi anni si è caricato di un peso enorme, anche per la cronaca e per la crescente attenzione verso violazioni gravi come la condivisione non consensuale di materiale intimo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
