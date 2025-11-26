La sicurezza si costruisce a partire dalla scuola nelle relazioni e nella cura dell’altro

All’auditorium San Francesco al Prato di Perugia, centinaia di bambini delle scuole primarie hanno partecipato all’iniziativa “Un giorno da pompiere, vivi l’avventura con i vigili del fuoco e Geronimo Stilton”, tra dimostrazioni pratiche, laboratori e momenti di animazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

?Come si costruisce la sicurezza del paziente in sala operatoria? ?Con la formazione Residenziale (RES) ECM “Gestione del rischio clinico e del contenzioso medico-legale in ortopedia”, tenutasi a Lecce, i professionisti del mondo sanitario si sono incont - facebook.com Vai su Facebook

Scuola: Valditara su Giornata per sicurezza, da ministero impegno per garantire ambienti protetti e adeguati - "E' qui che i giovani crescono e imparano, è qui che si ... Scrive agenzianova.com

Sicurezza delle scuole: non frena l'emergenza crolli e si va a rilento su adeguamenti sismici e certificazioni - Dopo gli oltre 8700 interventi previsti per le scuole dal PNRR, ormai in dirittura di arrivo, e a fronte di un impegno civico importante che si è sostanziato anche in un incremento delle quote ... Secondo ilsole24ore.com

L'incertezza che toglie sicurezza alla scuola - Caro direttore, a meno di un mese dalla riaperture di tutte le scuole regnano una sostanziale incertezza e confusione sulle modalità della ripartenza delle lezioni e sulle garanzie di sicurezza ... Riporta avvenire.it