Ordine dei Medici di Caserta | La Telemedicina è una conquista per i territori interni

L’Ordine dei Medici di Caserta riconosce nella telemedicina un’importante conquista per i territori interni, evidenziando come l’innovazione possa migliorare l’accesso alle cure. L’avvio delle prime televisite di Diabetologia a Piedimonte Matese rappresenta un passo avanti verso un sistema sanitario più equo e responsabile, favorendo la diffusione di servizi specialistici anche in aree remote.

L 'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta esprime pieno apprezzamento per l'avvio delle prime televisite di Diabetologia presso il Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese, un risultato che conferma come l'innovazione, quando è guidata da una visione responsabile e da una corretta governance professionale, possa diventare un reale strumento di equità sanitaria. Il Presidente dell'Ordine Carlo Manzi che ha lavorato in sinergia con la Direzione Generale dell'Asl Caserta per avviare questo progetto nelle Aree Interne, sottolinea la portata rivoluzionaria dell'iniziativa: «È un cambiamento culturale importante per la cittadinanza.

