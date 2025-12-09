Sanità report Agenas | la lista dei migliori ospedali d’Italia due su 10 rimandati Forte divario Nord-Sud
Quasi due ospedali su 10, tra pubblici e privati, sono rimandati sulla base della valutazione di criteri standard di qualità dell’assistenza. La maggioranza si trovano al Sud. Il quadro emerge dal Piano nazionale esiti 2025 curato dall’ Agenas: in totale sono 198 le strutture rimandate su 1117 esaminate (quasi il 20%) e che dovranno essere sottoposte a un processo di revisione della qualità tramite audit. Il report è stato presentato oggi al ministero della Salute. Lo scorso anno gli ospedali rimandati erano stati 239: 68 di tali strutture hanno superato la criticità, mentre 26 nuove strutture sono state identificate quest’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
(? Marco Demarco) Nei dati Agenas, l'agenzia nazionale che monitora la spesa sanitaria delle Regioni, il confronto con altre realtà mostra paradossi, squilibri e differenze che sfiorano l'incredibile
#TG2000 - #Sanità, Agenas: sempre più crisi nei #prontosoccorso #27novembre
Report Agenas, ospedale Le Scotte di Siena tra le migliori aziende ospedaliere italiane - universitaria Senese nel report Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, sulla valutazione multidimensionale delle aziende sanitarie
