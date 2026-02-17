Telefono spento e nessuna traccia del 42enne Stefano Jakab scomparso da giorni | l' appello per ritrovarlo

Stefano Jakab, 42 anni di Silvi, è scomparso dall’8 febbraio e il suo telefono è spento da allora. La famiglia e gli amici sono preoccupati perché non hanno più avuto contatti con lui e non ci sono segni di dove possa essere. La polizia ha fatto vari controlli, ma al momento non ci sono indizi sulla sua posizione. Un amico ha raccontato di averlo visto l’ultima volta in centro città, ma da quel momento nessuna traccia.

Dell'uomo di Silvi si sono perse le tracce dall'8 febbraio. La sorella ha sporto denuncia ai carabinieri e le ricerche sono in corso. L'associazione Penelope, sui social, ha pubblicato un post per chiedere, a chiunque lo veda, di fornire informazioni Dall'8 febbraio non si hanno più notizie di Stefano Jakab, 42enne di Silvi di cui si sono perse le tracce. A denunciare la sua scomparsa ai carabinieri è stata la sorella e le ricerche si sono subito attivate. Il cellulare dell'uomo, dal giorno della scomparsa, risulta spento. Con sé non ha né soldi né documenti. A seguire il caso è l'associazione Penelope che con un post ha rilanciato l'appello della famiglia nella speranza che qualcuno, anche da altri comuni, possa averlo visto o vederlo fornendo informazioni utili per ritrovarlo.