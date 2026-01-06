Da 20 giorni nessuna notizia di Willy cane simbolo del litorale Appello per ritrovarlo

Da oltre 20 giorni non si hanno più notizie di Willy, il cane libero ormai simbolo del litorale di Brindisi. La sua scomparsa ha suscitato grande preoccupazione tra la comunità locale. Si rinnova l’appello affinché chi abbia informazioni possa contribuire al suo ritrovamento, sperando in un esito positivo.

BRINDISI - Cresce la preoccupazione per la sorte di Willy, un cane libero che da oltre tre anni è diventato una presenza familiare nella zona litoranea nord di Brindisi. L'animale, che solitamente staziona nei pressi del parco del Serrone, tra il lido Hemingway e il lido Granchio Rosso, non si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Da 20 giorni nessuna notizia di Willy, cane simbolo del litorale. Appello per ritrovarlo Leggi anche: Rubato l’orsetto-simbolo, l’appello del negozio di giocattoli: “Aiutateci a ritrovarlo” Leggi anche: Da sei mesi nessuna notizia di Rodolfo Tedesco, l'appello del sindaco: "Aiutateci nelle ricerche" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Guardia medica chiusa, ancora penalizzati; Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme; Yemen, un medico di Parma tra gli italiani bloccati: Non siamo in paradiso, nessuna notizia sul rientro; Mosca accusa Kiev del presunto attacco alla residenza di Putin, l’analisi: “Non c’è nessuna prova”. Sassari, dopo 5 giorni nessuna traccia di William Manca. La madre: «Torna a casa» - L’uomo, visto per l’ultima volta a Campanedda sabato 6 settembre, vive in centro storico da sempre con ... unionesarda.it NESSUNA NEVICATA IN ARRIVO, FASE FREDDA PER QUALCHE GIORNO Buongiorno e buona domenica, nei prossimi giorni saremo interessati dall'afflusso di aria molto fredda di matrice artico-continentale (isoterme fino a circa -7/-8°C a circa 155 - facebook.com facebook Sono passati quattro giorni dalla prima segnalazione e nessuna guardia costiera dei paesi europei è intervenuta in loro soccorso. Anche negli ultimi giorni del 2025 la democratica Europa abbandona le persone in mare. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.