Da cinque giorni nessuna traccia di Paolo Franciosi l' appello della madre

Da cinque giorni, Paolo Franciosi, uomo di 49 anni, è scomparso senza lasciare tracce. La madre ha segnalato la sua assenza alle autorità, denunciando la situazione alle forze dell’ordine. La sua scomparsa è attualmente al centro di un’indagine, mentre familiari e amici attendono notizie sul suo eventuale ritrovamento.

Un uomo di 49 anni, Paolo Franciosi, risulta non più reperibile da giorni. A denunciare la scomparsa è stata la madre, che dal 10 gennaio non ha più notizie del figlio e che nelle ore successive ha sporto denuncia all'Arma dei Carabinieri. Si ipotizza che l'uomo si sia recato presso la stazione ferroviaria di Modena, ma da quel momento non si hanno più sue notizie. Il suo telefono cellulare risulta non funzionante. Non è accertato neppure il suo itinerario, ma si ipotizza possa essere partito con l'intenzione di assistere alla partita della Lazio, di cui è grande tifoso, in programma a Verona domenica 11 gennaio.

