Teb cantiere linea T2 | avanza la posa dei binari nuove modifiche alla viabilità

Teb, l’impresa incaricata dei lavori, ha iniziato la posa dei binari lungo la linea T2 a Bergamo, portando a nuove modifiche alla viabilità che dureranno ancora alcune settimane.

I LAVORI. Nuove modifiche alla viabilità a Bergamo per l’avanzamento dei lavori della Linea T2 Bergamo–Villa d’Almè, la tramvia della Valle Brembana. Prosegue infatti la fase di posa dei binari lungo l’intero tracciato e, insieme, la realizzazione degli attraversamenti stradali, interventi che – viene indicato nel comunicato – saranno completati entro marzo 2026. Dopo i cantieri già attivati in città in via Corridoni, via Crocefisso, via Raboni e via Pescaria, da metà febbraio si apre un nuovo fronte di lavoro in via Bergametti, in prossimità della futura fermata «Bg De Gasperi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

