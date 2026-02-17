Teatro Verdi | Lavia presenta Lungo viaggio verso la notte

Gabriele Lavia presenta “Lungo viaggio verso la notte” al Teatro Verdi, dopo aver deciso di incontrare il pubblico con il suo nuovo spettacolo “Giù la maschera”. La scelta di organizzare questo incontro deriva dalla volontà di condividere direttamente con gli spettatori le sue esperienze e il processo creativo dietro la rappresentazione. Venerdì 20 febbraio alle 18, Lavia si prepara a parlare di teatro e a rispondere alle domande di chi vorrà ascoltarlo, in un evento che promette di essere un momento di confronto diretto.

Gabriele Lavia incontra il pubblico al Teatro Verdi con “Giù la maschera”. Sarà Gabriele Lavia il protagonista del nuovo appuntamento di Giù la maschera, l’incontro con il pubblico e la stampa in programma venerdì 20 febbraio alle ore 18.00 presso il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, offrirà l’occasione di dialogare con uno dei maestri indiscussi della scena italiana. Inoltre, l’incontro si inserisce nel calendario degli appuntamenti legati allo spettacolo Lungo viaggio verso la notte di Eugene O’Neill, attualmente in cartellone al Verdi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Dal 16 al 18 gennaio, il Teatro Ivo Chiesa ospita Gabriele Lavia, attore e regista di rilievo nel panorama teatrale italiano, che dirige e interpreta “Lungo viaggio verso la notte” di Eugene O’Neill.

