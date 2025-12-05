A Pomigliano martedì 9 il via a I nostri miti winter edition con Caterina Murino

POMIGLIANO D’ARCO, Napoli 5 dicembre 2025 – Partirà martedì 9 dicembre, alle 20:30, nella Congrega della Chiesa di San Felice a Pomigliano d’Arco, “I Nostri Miti – Winter Edition” con la cerimonia di consegna del Premio “I Nostri Miti” alla carriera all’attrice Caterina Murino. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti. L’evento, fanno sapere gli organizzatori, si configura come una serata d’onore dedicata a un’artista che “ha saputo coniugare intensità interpretativa e forza evocativa”, aprendo simbolicamente il nuovo percorso della rassegna invernale. I Nostri Miti – Winter Edition” rientrano nel cartellone di eventi invernali del Comune di Pomigliano d’Arco. 🔗 Leggi su Primacampania.it

