A Pomigliano martedì 9 il via a I nostri miti winter edition con Caterina Murino

Primacampania.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

POMIGLIANO D’ARCO, Napoli 5 dicembre 2025 – Partirà martedì 9 dicembre, alle 20:30, nella Congrega della Chiesa di San Felice a Pomigliano d’Arco, “I Nostri MitiWinter Edition” con la cerimonia di consegna del Premio “I Nostri Miti” alla carriera all’attrice Caterina Murino. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti. L’evento, fanno sapere gli organizzatori, si configura come una serata d’onore dedicata a un’artista che “ha saputo coniugare intensità interpretativa e forza evocativa”, aprendo simbolicamente il nuovo percorso della rassegna invernale. I Nostri Miti – Winter Edition” rientrano nel cartellone di eventi invernali del Comune di Pomigliano d’Arco. 🔗 Leggi su Primacampania.it

a pomigliano marted236 9 il via a i nostri miti winter edition con caterina murino

© Primacampania.it - A Pomigliano martedì 9 il via a “I nostri miti winter edition” con Caterina Murino

Scopri altri approfondimenti

Al via "Pomigliano d'estate 2024" - Inizia oggi "Pomigliano d'Estate 2024", serie di eventi che animerà la città di Pomigliano d'Arco (Napoli) fino al 23 settembre. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pomigliano Marted236 9 Via