Premio I Nostri Miti a Caterina Murino inaugurata la Winter Edition a Pomigliano

Primacampania.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta a Pomigliano d’Arco l’inaugurazione della Winter Edition di “I Nostri Miti”, con una partecipazione significativa di pubblico. Durante l’evento, l’attrice Caterina Murino è stata premiata con il riconoscimento “I Nostri Miti” alla carriera, in un’atmosfera di grande entusiasmo presso la Congrega della Chiesa di San Felice.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 10 dicembre 2025  – Grande partecipazione di pubblico ieri sera nella Congrega della Chiesa di San Felice a Pomigliano d’Arco per l’inaugurazione di “I Nostri MitiWinter Edition”, che ha celebrato l’attrice Caterina Murino con la consegna del Premio “I Nostri Miti” alla carriera. Il festival è inserito nel cartellone degli eventi culturali invernali del Comune di Pomigliano d’Arco e patrocinato anche dalla Città Metropolitana di Napoli. Murino, figura di rilievo del cinema e del teatro internazionale, ha riconfermato lo spessore artistico che le valse nel 2008 l’European Golden Globe e che nel 2023 la vide madrina del Festival del Cinema di Venezia. 🔗 Leggi su Primacampania.it

