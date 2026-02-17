Teatro Sannazzaro in fiamme crollata la cupola sulla platea | un incendio devasta via Chiaia
Un incendio ha investito il Teatro Sannazzaro, causando il crollo della cupola sulla platea e danneggiando gravemente l'edificio situato in via Chiaia. Le fiamme si sono sprigionate nella serata di ieri e hanno subito preso fuoco, obbligando i pompieri a intervenire con cinque squadre e numerose autobotti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre i vigili del fuoco cercano di mettere in sicurezza l’area.
Napoli si è svegliata con l’odore del fumo e della disperazione. Uno dei simboli culturali della città, il Teatro Sannazzaro, è stato avvolto dalle fiamme. Il rogo è scaturito nella notte per motivazioni ancora da comprendere e avrebbe provocato ingenti danni alla struttura, così come alle zone circostanti. Sembra che in via Chiaia, dove è scoppiato il rogo, l’aria sia ormai irrespirabile. Secondo quanto si apprende, le fiamme avrebbero avvolto la cupola del teatro, provocandone il crollo. I detriti avrebbero a loro volta distrutto la platea. Diversi danni avrebbero interessato anche i palazzi vicini, con alcuni residenti che sono rimasti intossicati a causa del fumo e sono stati condotti in ospedale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Teatro Sannazzaro distrutto dall'incendio a Napoli in via Chiaia, cupola crollata: proprietaria in lacrime
Un incendio ha devastato il Teatro Sannazzaro di Napoli, in via Chiaia, facendo crollare la cupola e lasciando la proprietaria Lara Sansone molto commossa.
Incendio a Napoli nel teatro Sannazzaro in via Chiaia, cupola in fiamme: aria irrespirabile, 4 intossicati
Un incendio scoppiato nel teatro Sannazzaro di via Chiaia a Napoli ha causato la distruzione della cupola e ha reso l’aria irrespirabile.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
