Teatro Sannazzaro in fiamme crollata la cupola sulla platea | un incendio devasta via Chiaia

Un incendio ha investito il Teatro Sannazzaro, causando il crollo della cupola sulla platea e danneggiando gravemente l'edificio situato in via Chiaia. Le fiamme si sono sprigionate nella serata di ieri e hanno subito preso fuoco, obbligando i pompieri a intervenire con cinque squadre e numerose autobotti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre i vigili del fuoco cercano di mettere in sicurezza l’area.

Napoli si è svegliata con l’odore del fumo e della disperazione. Uno dei simboli culturali della città, il Teatro Sannazzaro, è stato avvolto dalle fiamme. Il rogo è scaturito nella notte per motivazioni ancora da comprendere e avrebbe provocato ingenti danni alla struttura, così come alle zone circostanti. Sembra che in via Chiaia, dove è scoppiato il rogo, l’aria sia ormai irrespirabile. Secondo quanto si apprende, le fiamme avrebbero avvolto la cupola del teatro, provocandone il crollo. I detriti avrebbero a loro volta distrutto la platea. Diversi danni avrebbero interessato anche i palazzi vicini, con alcuni residenti che sono rimasti intossicati a causa del fumo e sono stati condotti in ospedale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

