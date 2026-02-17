Teatro Sannazzaro distrutto dall' incendio a Napoli in via Chiaia cupola crollata | proprietaria in lacrime

Un incendio ha devastato il Teatro Sannazzaro di Napoli, in via Chiaia, facendo crollare la cupola e lasciando la proprietaria Lara Sansone molto commossa. L’incendio si è sviluppato durante la notte, causando danni ingenti all’edificio storico, che da anni ospita spettacoli e eventi culturali. Le fiamme hanno avvolto la struttura, rendendo impossibile il salvataggio di parte delle sue parti più fragili. La proprietaria, arrivata sul posto, si è mostrata sconvolta di fronte alla distruzione del suo teatro.

