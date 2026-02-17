Incendio a Napoli nel teatro Sannazzaro in via Chiaia cupola in fiamme | aria irrespirabile 4 intossicati

Un incendio scoppiato nel teatro Sannazzaro di via Chiaia a Napoli ha causato la distruzione della cupola e ha reso l’aria irrespirabile. Quattro persone sono state ricoverate per intossicazione, mentre i vigili del fuoco stanno lavorando per domare le fiamme. La causa dell’incendio sembra essere ancora sconosciuta, ma le prime indagini puntano a un corto circuito. La struttura, frequentata da artisti e spettatori, è stata evacuata immediatamente.

