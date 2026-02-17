Un incendio di grandi proporzioni si è scatenato questa mattina in via Chiaia a Napoli, probabilmente a causa di un cortocircuito. Le fiamme hanno avvolto la cupola del Teatro Sannazzaro, che si trova nel cuore della zona. I residenti hanno visto il fuoco divampare e hanno chiamato immediatamente i vigili del fuoco. Le squadre di soccorso sono arrivate sul posto per tentare di domare le fiamme e salvare l'edificio storico.

Un vasto incendio si è sviluppato in via Chiaia a Napoli. Sta andando in fumo la cupola del Teatro Sannazzaro. Si temono danni anche all’interno della struttura teatrale. Le foto dell’incendio sono state diffuse sui social dall’ex presidente del consiglio provinciale di Napoli, Enrico Pennella. Soprannominato ‘La Bomboniera di via Chiaia’, il Teatro Sannazzaro fu costruito nell’antico chiostro dei Padri Mercenari spagnoli ed inaugurato nel 1847. E’ un centro di produzione teatrale riconosciuto dal Mibac e negli ultimi anni ha portato in scena spettacoli della tradizione popolare partenopea e non solo, fino a riportare in auge un genere ormai dimenticato, il Cafè Chantant. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Napoli, vasto incendio a via Chiaia. Brucia la cupola del Teatro Sannazzaro

