Teatro Sannazaro | iniziativa de I Nostri Miti di Pomigliano a sostegno della ricostruzione

Il gruppo I Nostri Miti di Pomigliano organizza una serata speciale al Teatro Sannazaro, colpito da un incendio che ha causato danni ingenti. La manifestazione mira a raccogliere fondi per aiutare a riparare il teatro, simbolo culturale della città. Alla serata parteciperanno artisti locali e volontari pronti a dare una mano per ricostruire il teatro.

POMIGLIANO D’ARCO, 17 FEBBRAIO – Un’edizione primaverile straordinaria per sostenere la ricostruzione del Teatro Sannazaro distrutto dall’incendio che lo ha devastato. Il festival teatrale I Nostri Miti di Pomigliano d’Arco annuncia la nascita della Spring Edition 2026, intitolata “Il Teatro Rinasce”, con l’obiettivo di trasformare la ferita subita da uno dei simboli culturali della città in un grande progetto di solidarietà e rilancio. La manifestazione si terrà tra aprile e maggio e sarà articolata come una serata-evento con performance teatrali e musicali, interventi istituzionali e una raccolta fondi destinata interamente al percorso di ricostruzione dello storico spazio napoletano. 🔗 Leggi su Primacampania.it

