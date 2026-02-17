Teatro Sannazaro in fiamme a Napoli | distrutta la cupola persone intossicate
Un incendio al Teatro Sannazaro di Napoli ha causato la distruzione della cupola e ha reso inagibile l’edificio. Le fiamme si sono propagate rapidamente, producendo un bel fumo nero che si è visto per ore in tutta la città. Diverse persone sono state intossicate dal fumo e soccorse dai vigili del fuoco. La causa dell’incendio rimane ancora da chiarire, ma le fiamme hanno colpito un monumento molto amato dai napoletani.
Il fumo è stato visibile per ore, da quasi ogni angolo della città. Quasi a voler dire a tutti che le fiamme avevano distrutto un simbolo della cultura di Napoli come dell’Italia intera. L’allarme è scattato alle ore 6.05. Dopo poco, dopo pochissimo il Teatro Sannazaro di Napoli è andato completamente distrutto. E con lui un pezzo della cultura italiana. L’allarme all’alba e l’arrivo dei soccorsi Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto «la situazione era già critica», racconta il comandante provinciale Giuseppe Paduano. E’ stato un residente a dare l’allarme. Il fumo aveva invaso la casa, era arrivato alle ginocchia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro: crollata la cupola, persone intossicate e danni ai palazzi. Le lacrime della nipote di Luisa ConteIl Teatro Sannazaro di Napoli è andato in fiamme questa notte, causando il crollo della cupola e l'intossicazione di alcune persone.
Napoli, incendio al teatro Sannazaro: crollata la cupola, persone intossicate e danni ai palazziUn incendio nel teatro Sannazaro di Napoli ha causato il crollo della cupola e ha coinvolto anche alcuni edifici vicini.
Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro: crollata la cupola, persone intossicate e danni ai palazzi.
Argomenti discussi: Incendio Napoli, a fuoco teatro Sannazaro: crollano cupola e palchetto, feriti due vigili; Incendio al teatro Sannazaro di Napoli, in fiamme la cupola dell'edificio; Incendio nel cuore di Chiaia, distrutto il Teatro Sannazaro VIDEO; Incendio a Napoli, distrutto il teatro Sannazaro: crolla la cupola. Si indaga per incendio colposo.
Teatro Sannazaro in fiamme, Napoli piange e i vip si mobilitano per la ricostruzione: «Un gioiello bruciato, ma risorgerà»Un devastante incendio ferisce il cuore di Napoli: nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2026, le fiamme inghiottiscono lo storico Teatro Sannazaro, distruggendo la cupola e provocando ... leggo.it
Incendio all'alba di oggi a Napoli, in fiamme il Teatro SannazaroTra i palazzi residenziali della zona, le fiamme hanno avvolto parte del teatro inaugurato a metà del 1800. Sul posto anche Laura Sansone, nipote dell'attrice Luisa Conte e proprietaria dello stabile. adnkronos.com
Napoli, incendio a Chiaia: brucia il teatro Sannazaro, crolla la cupola. Danni e persone intossicate Aria irrespirabile in tutto il quartiere, ipotesi corto circuito. Sul posto in lacrime la proprietaria del teatro, Lara Sansone La luce e le fiamme. L’aria irrespirabile. U facebook
Nelle immagini dei #vigilidelfuoco , quello che resta dello storico Teatro #Sannazaro, nel quartiere Chiaia, nel centro di #Napoli, colpito da un incendio. Nelle operazioni due vigili del fuoco sono rimasti feriti x.com