Teatro Sannazaro in fiamme a Napoli | distrutta la cupola persone intossicate

Un incendio al Teatro Sannazaro di Napoli ha causato la distruzione della cupola e ha reso inagibile l’edificio. Le fiamme si sono propagate rapidamente, producendo un bel fumo nero che si è visto per ore in tutta la città. Diverse persone sono state intossicate dal fumo e soccorse dai vigili del fuoco. La causa dell’incendio rimane ancora da chiarire, ma le fiamme hanno colpito un monumento molto amato dai napoletani.

Il fumo è stato visibile per ore, da quasi ogni angolo della città. Quasi a voler dire a tutti che le fiamme avevano distrutto un simbolo della cultura di Napoli come dell’Italia intera. L’allarme è scattato alle ore 6.05. Dopo poco, dopo pochissimo il Teatro Sannazaro di Napoli è andato completamente distrutto. E con lui un pezzo della cultura italiana. L’allarme all’alba e l’arrivo dei soccorsi Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto «la situazione era già critica», racconta il comandante provinciale Giuseppe Paduano. E’ stato un residente a dare l’allarme. Il fumo aveva invaso la casa, era arrivato alle ginocchia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

