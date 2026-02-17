Napoli incendio al teatro Sannazaro | crollata la cupola persone intossicate e danni ai palazzi

Un incendio nel teatro Sannazaro di Napoli ha causato il crollo della cupola e ha coinvolto anche alcuni edifici vicini. Le fiamme sono divampate nella notte e hanno provocato l’intossicazione di diverse persone che si trovavano nelle vicinanze. I pompieri sono intervenuti tempestivamente, ma i danni agli immobili sono ingenti e la zona è rimasta isolata a lungo.

Spaventoso incendio nella notte a Chiaia a Napoli all'interno di un condominio intorno alle 6 del mattino. La zona interessata è quella del Teatro Sannazaro la cui cupola è andata in fiamme. L'incendio si è poi propagato nel resto della struttura ed è stato spento soltanto intorno alle 8. La segnalazione e le foto diffuse sui social da Enrico Pennella. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. Area irrespirabile in tutto il quartiere. La notizia diffusa anche da Tommaso Ederoclite del Pd. Le cause sono ancora da chiarire. Seguono aggiornamenti. Crollata la cupola Sul posto è arrivata Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro.