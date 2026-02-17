Napoli in fiamme il Teatro Sannazaro | crollata la cupola persone intossicate e danni ai palazzi Le lacrime della nipote di Luisa Conte

Il Teatro Sannazaro di Napoli è andato in fiamme questa notte, causando il crollo della cupola e l'intossicazione di alcune persone. Le fiamme hanno anche danneggiato alcuni palazzi vicini, mentre la famiglia Conte si è trovata coinvolta nel panico. Un residente ha raccontato di aver visto le fiamme alzarsi rapidamente, svegliando i vicini nel cuore della notte.

Spaventoso incendio nella notte a Chiaia a Napoli all'interno di un condominio intorno alle 6 del mattino. La zona interessata è quella del Teatro Sannazaro la cui cupola. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro: crollata la cupola, persone intossicate e danni ai palazzi. Le lacrime della nipote di Luisa Conte Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro: persone intossicate e danni ai palazzi Un incendio scoppiato nel cuore di Napoli ha devastato il Teatro Sannazaro, provocando intossicazioni tra le persone presenti e danneggiamenti ai palazzi vicini. Incendio in pieno centro a Napoli: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro Un incendio ha distrutto la cupola del Teatro Sannazaro a Napoli, causando danni alla struttura. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ++ Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro Sannazzaro ++; Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro: persone intossicate e danni ai palazzi; Incendio in pieno centro a Napoli: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro. Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro: persone intossicate e danni ai palazziSpaventoso incendio nella notte a Chiaia a Napoli all'interno di un condominio intorno alle 6 del mattino. La zona interessata è ... msn.com Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro SannazzaroIncendio nel cuore di Napoli, in via Chaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazzaro. I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo. (ANSA) ... ansa.it Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro - facebook.com facebook