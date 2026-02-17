Da Eleonora Duse a Eduardo De Filippo | tutte le stelle del Teatro Sannazaro

Un incendio ha danneggiato il Teatro Sannazaro, causando danni ai tanti spettacoli in programma e lasciando senza palco numerosi artisti. La causa sembra essere un cortocircuito elettrico che si è sviluppato nel sottopalco, provocando fumo e fiamme. Tra le personalità che hanno calcato quel palco ci sono stati Eleonora Duse e Eduardo De Filippo, simboli della tradizione teatrale napoletana. La struttura, conosciuta come

Il cuore pulsante della cultura napoletana è stato ferito da un grave incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro, storica "Bomboniera di via Chiaia". Ma la storia di questo teatro è una testimonianza viva della tradizione, del talento e della passione scenica della città. Il Teatro Sannazaro fu inaugurato il 26 dicembre 1847, costruito sull'area dell'antico chiostro dei Padri Mercedari spagnoli, accanto alla Chiesa di Sant'Orsola in via Chiaia. Il progetto era di Fausto Niccolini, figlio dell'architetto Antonio, su commissione di Don Giulio Mastrilli, duca di Marigliano. La prima rappresentazione fu "La petite Marquise" di Henri Meilhac, messa in scena dalla Compagnia Le Roy-Clarence.