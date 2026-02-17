Teatro Sannazaro distrutto da un incendio | danni stimati per 70 milioni di euro

Un incendio ha distrutto il Teatro Sannazaro, provocando danni valutati a circa 70 milioni di euro. I vigili del fuoco confermano che l’edificio è stato completamente danneggiato dalle fiamme, che si sono propagate rapidamente nel notte. La struttura, molto frequentata, rischia di rimanere inutilizzabile per lungo tempo. Il ministro Giuli promette che il teatro verrà ricostruito e tornerà a splendere. Un team di tecnici sta già valutando le prossime mosse per mettere in sicurezza l’area.

In via Chiaia, a Napoli, è scoppiato un incendio che ha coinvolto il teatro Sannazaro. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per tentare di domare il rogo che ha provocato la lieve intossicazione di quattro persone che sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Il ministro Giuli: "Vi prometto che tornerà a splendere come prima". Una prima stima parla di danni compresi tra i 60 e i 70 milioni di euro. La cupola del teatro è andata distrutta e a seguito del crollo ha colpito la platea. Alcuni danni si sarebbero verificati anche ai palazzi adiacenti.