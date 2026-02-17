Incendio in pieno centro a Napoli | in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro

Un incendio ha distrutto la cupola del Teatro Sannazaro a Napoli, causando danni alla struttura. La notte scorsa, le fiamme sono divampate nel cuore del quartiere di Chiaia, provocando l’intervento dei vigili del fuoco. Il rogo si è sviluppato rapidamente, rendendo necessario l’intervento di diverse squadre di pompieri. La causa dell’incendio potrebbe essere collegata a un cortocircuito, ma le indagini sono in corso. La zona è stata evacuata per sicurezza, mentre le forze dell’ordine cercano di capire cosa abbia scatenato il fuoco.

AGI - Incendio nella notte a Napoli nel centrale quartiere di Chiaia. La zona interessata è quella del teatro Sannazaro. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. Le fiamme hanno anche interessato la cupola dello storico teatro. Area irrespirabile in tutto il quartiere. Secondo prime informazioni, ci sono quattro persone intossicate.