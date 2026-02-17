Teatro Sannazaro diffuse le prime immagini degli interni dopo l' incendio

Il Teatro Sannazaro di Napoli mostra le sue macerie dopo l’incendio scoppiato la mattina del 17 febbraio. Le immagini diffuse svelano le sale distrutte, con le pareti annerite e il palco completamente annerito dal fuoco. L’incendio, ancora in fase di accertamento, ha causato danni ingenti alla storica struttura teatrale. I residenti del quartiere si sono svegliati con il rumore delle fiamme e le sirene delle ambulanze che arrivavano sul posto.

Ecco le prime immagini degli interni del Teatro Sannazaro di Napoli, ridotto in rovina dall'incendio divampato la mattina del 17 febbraio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Teatro Sannazaro, diffuse le prime immagini degli interni dopo l'incendio La nuova supercar elettrica Ferrari si chiamerà Luce. Ecco le prime immagini degli interni – FOTOLa casa di Maranello ha svelato le prime immagini degli interni della sua nuova supercar elettrica, chiamata Luce. Strage Crans Montana, le foto degli interni del Le Constellation dopo l’incendioQuesta notte, un incendio ha distrutto il ristorante Le Constellation a Crans Montana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli, il teatro Sannazaro distrutto da un incendio, persone intossicate e danni ai palazzi. Le lacrime della nipote di Luisa Conte; Napoli, incendio al teatro Sannazaro: crollata la cupola. I vigili: Tutto distrutto. Residenti evacuati; Incendio al Teatro Sannazzaro, cupola in fiamme: persone intossicate dal fumo e danni ai palazzi VIDEO; Napoli, incendio al teatro Sannazaro: crollata la cupola, persone intossicate e danni ai palazzi. Incendio teatro Sannazaro a Napoli, le immagini dall'alto. VIDEOLe immagini del rogo che nella notte ha colpito il cuore di Chiaia, lambendo lo storico Teatro Sannazaro, nel video diffuso dal deputato Francesco Emilio Borrelli ... tg24.sky.it Napoli, incendio al teatro Sannazaro: crollata la cupola, persone intossicate e danni ai palazziSpaventoso incendio nella notte a Chiaia a Napoli all'interno di un condominio intorno alle 6 del mattino. La zona interessata è quella del Teatro Sannazaro la cui ... ilgazzettino.it Nelle immagini dei #vigilidelfuoco , quello che resta dello storico Teatro #Sannazaro, nel quartiere Chiaia, nel centro di #Napoli, colpito da un incendio. Nelle operazioni due vigili del fuoco sono rimasti feriti x.com Spazio Napoli. . Le immagini dall'interno del Teatro Sannazaro, in Via Chiaia, dopo l'incendio divampato nella notte. La struttura è totalmente compromessa, come dichiarato dai Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente dopo la segnalazione: pare che sia and facebook