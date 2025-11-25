Teatro Regio di Capitanata stagione 2025-2026 | in scena ' Malefica' della Compagnia Mag

Prende ufficialmente il via la stagione del Teatro Regio di Capitanata dedicata alle famiglie. Il debutto è previsto per domenica 30 novembre alle ore 17.00 con lo spettacolo 'Malefica, il segreto della bella addormentata' con testo e regia di Flavio Marigliani. Sul palco la 'Compagnia Mag –.

