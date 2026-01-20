Teatro Regio di Capitanata stagione 2025-2026 | in scena la Compagnia Enarchè con ‘Chi finge vince tiè’

Per la stagione 2025-2026, il Teatro Regio di Capitanata ospita nuovamente la Compagnia Enarchè con la messa in scena di ‘Chi finge vince, tiè’. La produzione si inserisce nel cartellone teatrale, offrendo al pubblico un’occasione per approfondire tematiche e linguaggi del teatro contemporaneo. L’appuntamento rappresenta un momento di riflessione e intrattenimento, confermando l’impegno della struttura nel proporre spettacoli di qualità e innovativi.

Sul palco del Teatro Regio di Capitanata torna la Compagnia Teatrale Enarchè con una nuova produzione. Nei giorni 24-25-31 gennaio e 1-7-8-14-15 febbraio alle 21 andrà in scena 'Chi finge vince, tiè', commedia brillante in due atti tratta da 'Tonino Cardamone giovane in pensione' di Paolo Caiazzo.

