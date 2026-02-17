Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli struttura distrutta | Danni ingenti resta poco del teatro
Un incendio ha devastato questa mattina il Teatro Sannazaro di Napoli, provocando danni ingenti alla struttura. Le fiamme si sono sprigionate in via Chiaia e hanno ridotto in macerie l’edificio, lasciando poco di quello che un tempo era uno dei teatri più rappresentativi della città. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, ma il fuoco ha già causato danni irreparabili.
Il Teatro Sannazaro di Napoli è completamente distrutto. È il bilancio drammatico dell’incendio divampato questa mattina, martedì 17 febbraio in via Chiaia, che ha gravemente compromesso uno dei luoghi simbolo della cultura partenopea. A confermarlo sono i vigili del fuoco e il sindaco Gaetano Manfredi, giunti sul posto durante le operazioni di spegnimento. “I danni sono ingenti e il teatro è stato completamente compromesso. All’interno ci sono ancora piccoli focolai che a breve spegneremo”, ha dichiarato Giuseppe Paduano, comandante dei vigili del fuoco di Napoli, rispondendo alle domande dei giornalisti mentre i pompieri erano ancora impegnati all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
