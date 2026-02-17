Un incendio ha devastato questa mattina il Teatro Sannazaro di Napoli, provocando danni ingenti alla struttura. Le fiamme si sono sprigionate in via Chiaia e hanno ridotto in macerie l’edificio, lasciando poco di quello che un tempo era uno dei teatri più rappresentativi della città. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, ma il fuoco ha già causato danni irreparabili.

Il Teatro Sannazaro di Napoli è completamente distrutto. È il bilancio drammatico dell’incendio divampato questa mattina, martedì 17 febbraio in via Chiaia, che ha gravemente compromesso uno dei luoghi simbolo della cultura partenopea. A confermarlo sono i vigili del fuoco e il sindaco Gaetano Manfredi, giunti sul posto durante le operazioni di spegnimento. “I danni sono ingenti e il teatro è stato completamente compromesso. All’interno ci sono ancora piccoli focolai che a breve spegneremo”, ha dichiarato Giuseppe Paduano, comandante dei vigili del fuoco di Napoli, rispondendo alle domande dei giornalisti mentre i pompieri erano ancora impegnati all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, struttura distrutta: “Danni ingenti, resta poco del teatro”

Un incendio ha distrutto la cupola del Teatro Sannazaro di Napoli, causando il crollo di una parte della copertura.

Un incendio nel teatro Sannazaro di Napoli ha causato il crollo della cupola e ha coinvolto anche alcuni edifici vicini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.