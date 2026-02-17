Tassa di 2 euro sui pacchi extra-UE | il piano fallisce e le merci scappano dall’Italia
La tassa di 2 euro sui pacchi provenienti da Paesi extra-UE, introdotta con la Legge di Bilancio 2026, ha provocato un calo del 36% delle consegne dirette in Italia. Le aziende di spedizioni spostano ora le merci verso altri Stati membri dell’Unione Europea, dove le tasse non si applicano. Questo cambiamento ha portato a una diminuzione significativa del traffico commerciale nel nostro Paese, mentre le merci continuano a cercare rotte più convenienti. Un esempio concreto si vede nelle consegne di prodotti tecnologici e abbigliamento, sempre più spesso indirizzate verso altri Paesi europei.
Tassa sui Pacchi Extra-UE: L’Italia Perde Traffico e Rischia un Impatto Ambientale. La nuova tassa di 2 euro sui pacchi provenienti da Paesi extra-UE, introdotta con la Legge di Bilancio 2026, sta generando un effetto inatteso sulla logistica italiana: un calo del 36% degli arrivi diretti nel Paese, con le merci che vengono ridirette verso altri Stati membri dell’Unione Europea per evitare il prelievo. La misura, pensata per coprire i costi amministrativi doganali, sta portando a una riorganizzazione dei flussi commerciali con implicazioni economiche e ambientali. Un Calo Improvviso dei Volumi.🔗 Leggi su Ameve.eu
