La tassa di 2 euro sui piccoli pacchi fino a 150 euro, prevista dall’UE per l’estate, è stata anticipata dal governo Meloni per aumentare le entrate. Tuttavia, questa misura si è rivelata un boomerang, con merci cinesi dirottate verso Paesi che non l’hanno adottata, creando effetti inattesi e complicazioni per il mercato italiano.

La tassa di 2 euro sui piccoli pacchi fino a 150 euro, che entrerà in vigore a livello Ue dalla prossima estate ma il governo Meloni ha deciso di anticipare inserendola in manovra per ricavare gettito aggiuntivo, si è trasformata in un boomerang per l’Italia. L’allarme è arrivato da Confetra, la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica, il cui direttore generale Andrea Cappa ha spiegato di aver fatto presente al viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, che la misura “introdotta con l’obiettivo di tutelare la moda italiana dalla concorrenza del fast fashion cinese che, nei fatti, si è dimostrata un flop totale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La beffa della tassa da 2 euro sui piccoli pacchi: “Boomerang per l’Italia. Merci cinesi dirottate verso i Paesi che non l’hanno introdotta”

