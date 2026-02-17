Taratatà le pagelle | Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel 2 D' Alessio sciopera? 5 le serenate di Amoroso alla sua Penelope 8

Annalisa riceve un 2 da Sangiorgi dopo aver tentato di cantare lo yodel, causando il suo insuccesso durante la gara. La cantante aveva provato a sorprendere il pubblico con una performance insolita, ma il giudice non ha esitato a criticare duramente la sua esibizione. Intanto, D'Alessio ha annunciato uno sciopero, lasciando in sospeso la sua partecipazione allo show. Nel frattempo, Amoroso incanta con le sue serenate dedicate a Penelope, ottenendo un 8 dai giudici e conquistando il pubblico con la sua voce calda e coinvolgente.

La seconda puntata di ‘Taratatà’, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis nel lunedì sera di Canale 5, vede avvicendarsi come ospiti artisti italiani del calibro di Annalisa, Gigi D'Alessio, Negramaro, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia e Luca Carboni. Verso l'una di notte, compare pure Edoardo Leo. In attesa dei due liocorni che, con ogni evidenza, avevano altro da fare, vediamo insieme promossi e bocciati di questa serata di musica dal vivo. E qualche stecca. Esistono svariati film horror con molta meno trama di così. Un duetto tra Giuliano Sangiorgi e Annalisa sulle note di ‘Bellissima’ arriva inaspettato, come un colpo di scena.🔗 Leggi su Today.it Annalisa, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Negramaro: nuovo successo per Taratata alla ChorusLife Arena Il concerto di “Taratata” alla ChorusLife Arena di Bergamo ha riscosso un grande successo, portando sul palco artisti come Annalisa, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio e i Negramaro. Giorgia, Annalisa, Emma, Alessandra Amoroso e Ligabue tra le stelle dei due eventi musicali “Taratatà” Questa presentazione offre una panoramica dei principali artisti coinvolti negli eventi musicali “Taratatà”, tra cui Alessandra Amoroso, Emma, Ligabue e Giorgia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8); Taratata, le pagelle della prima puntata: Giorgia bacia Bonolis (9) Emma è un uragano (7); Taratata, la scaletta della seconda puntata. Sul palco anche Annalisa, Amoroso e Luca Carboni. Taratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9)Giorgia racconta la sua prima volta sul palco (è stata fischiata e insultata?!): voto 8 ... today.it TARATATA' PAGELLE Taratatà, pagelle della prima puntata: Pezzali splende, Bonolis e Panariello deludonoLa prima puntata di Taratatà, show musicale condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, ha visto esibirsi artisti di primissimo piano ... statoquotidiano.it #Buongiorno, mie #pagelle #Taratatà su @today.it cos’è ’sta roba mo’ Un nuovo (riesumato) show musicale su Canale 5 condotto da #PaoloBonolis a cui il Biscione ha promesso di ridare “Il senso della vita”, tipo patto col diavolo, e lui purtroppo ci ha creduto - facebook.com facebook