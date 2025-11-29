Scippa una donna sul bus poi scappa sull' auto guidata dal complice
Hanno organizzato uno scippo sul bus con auto di supporto, ma il piano per loro sfortuna si è scontrato con l'intervento della polizia. Così è finito in manette un 23enne colombiano, senza dimora, arrestato con l'accusa di furto in concorso e sanzionato per possesso di sostanze stupefacenti per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Approfondisci con queste news
TENTATO SCIPPO AL CIMITERO, ANZIANA SI DIVINCOLA E METTE IN FUGA LA LADRA di Marzia Borzi Giovane, distinta e gentile, è questo l’identikit della donna che ieri mattina, martedì 18 novembre, avrebbe tentato di scippare un’anziana al cimitero di M - facebook.com Vai su Facebook