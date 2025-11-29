Scippa una donna sul bus poi scappa sull' auto guidata dal complice

Genovatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno organizzato uno scippo sul bus con auto di supporto, ma il piano per loro sfortuna si è scontrato con l'intervento della polizia. Così è finito in manette un 23enne colombiano, senza dimora, arrestato con l'accusa di furto in concorso e sanzionato per possesso di sostanze stupefacenti per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

