Taliban frees three Pakistani soldiers in Saudi-mediated move

Il governo talebano di Kabul ha liberato tre soldati pakistani, un gesto che segue le tensioni ai confini tra i due Paesi. La decisione arriva dopo una mediazione condotta dall'Arabia Saudita, che ha negoziato per settimane. I soldati erano stati fatti prigionieri durante scontri recenti lungo la frontiera e ora tornano a casa.

The release comes months after the worst cross-border fighting since the Taliban returned to power in 2021. Dozens were killed in October clashes, after which both sides agreed to a fragile ceasefire but failed to secure a longer-term political understanding. Taliban spokesman Zabihullah Mujahid said in a statement the soldiers, detained on October 12 during fighting along the border, were handed over to a Saudi delegation in Kabul. He said the release was in line with the Taliban government's policy of maintaining "positive relations with all countries" and came ahead of the Muslim holy month of Ramadan.