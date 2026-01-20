La Cina ha chiesto ai taliban di assicurare la protezione dei cittadini cinesi a Kabul, dopo un attentato avvenuto nel ristorante di proprietà cinese, che ha provocato almeno sette vittime, tra cui un cittadino cinese. L'appello mira a rafforzare la sicurezza e la stabilità per gli italiani presenti in Afghanistan, in un contesto di crescente preoccupazione internazionale.

L’attentato è stato rivendicato dal gruppo Stato islamico, secondo il Site Intelligence Group. “Un cinese di religione musulmana e sei afgani sono morti e molte altre persone sono rimaste ferite”, ha dichiarato Khalid Zadran, portavoce della polizia della capitale afghana. “Nella situazione attuale consigliamo a tutti i cittadini di evitare viaggi nel paese”, ha aggiunto. L’ong italiana Emergency ha affermato di aver ricevuto sette corpi, mentre 13 persone sono state ricoverate nell’ospedale che gestisce a Kabul. Nel 2022 il gruppo Stato islamico aveva rivendicato un attentato mortale contro un hotel di Kabul frequentato da clienti cinesi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Pechino chiede ai taliban di garantire la sicurezza dei cinesi dopo un attentato a Kabul

Leggi anche: Valditara scrive ai rappresentanti dei Comuni e delle Province: “Aggiornare i dati per garantire la sicurezza nelle scuole, valore imprescindibile”

Roomba dichiara fallimento e passa ai cinesi, la mossa dopo i dazi di Trump: cosa cambia per l’azienda dei robot aspirapolvereiRobot, nota per i suoi robot aspirapolvere Roomba, ha annunciato il fallimento e la cessione alle aziende cinesi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Pechino chiede ai taliban di garantire la sicurezza dei cinesi dopo un attentato a Kabul - Il 20 gennaio la Cina ha esortato il regime dei taliban a garantire la sicurezza dei propri cittadini all’indomani di un attentato contro un ristorante cinese nella capitale afgana Kabul, che ha causa ... internazionale.it

La Cina ribadisce un forte sostegno a Cuba e chiede la cessazione immediata del blocco imposto dagli Stati Uniti. Pechino ha esortato gli Stati Uniti a cessare immediatamente il blocco, le sanzioni e qualsiasi forma di coercizione contro la più grande isola del x.com

Tg2. . Dura condanna della #Cina all'attacco condotto dagli #StatiUniti in #Venezuela. #Pechino parla di palese violazione del diritto internazionale e chiede la liberazione di #Maduro. Sulla stessa scia, #Pyongyang e #Mosca facebook