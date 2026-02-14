Venezuela frees 17 political prisoners opposition movement says

Il Venezuela ha liberato 17 prigionieri politici, secondo quanto affermato dal comitato per i diritti umani di Vente Venezuela su X. La decisione è arrivata dopo settimane di pressioni internazionali e proteste da parte dell’opposizione. Tra i liberati ci sono attivisti coinvolti in manifestazioni contro il governo, che avevano trascorso mesi in carcere senza condanna formale.

Feb 14 (Reuters) - Venezuela on Saturday freed 17 political prisoners, the human rights committee of opposition movement Vente Venezuela said in a post on X. Clippve, an NGO, also separately reported the release of the political prisoners, who included 10 men and seven women. 14 febbraio (Reuters) - Il Venezuela ha liberato sabato 17 prigionieri politici, ha detto il comitato per i diritti umani del movimento di opposizione Vente Venezuela in un post su X. Anche la ONG Clippve ha comunicato separatamente la liberazione dei prigionieri politici, tra cui 10 uomini e sette donne.