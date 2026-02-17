Tajani ridicolizza la sinistra | Noi portiamo l’Italia al tavolo della pace voi pacifisti volete starne fuori…

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha criticato duramente la sinistra, accusandola di voler evitare il confronto sulla pace. Tajani ha commentato che l’Italia sta cercando di partecipare ai negoziati internazionali, mentre alcuni pacifisti preferiscono restare fuori, anche quando vengono proposti incontri importanti come quelli sostenuti dagli Stati Uniti. Ha aggiunto che questa posizione rischia di isolare il Paese e di compromettere gli sforzi diplomatici. Durante un evento pubblico, Tajani ha scherzato sul fatto che alcuni oppositori vogliono “restare in disparte”, anche se l’Italia ha già preso impegni concreti per contribuire alla pace.

Sono duri, ma al contempo ironici, i toni usati dal ministro degli Esteri Antonio Tajani al cospetto di un’opposizione che vanta credenziali pacifisti e pro-Gaza ma che boicotta il “tavolo di pace” lanciato da Trump chiedendo all’Italia di non partecipare. Se vuoi fare la pace, sembra essere il moto della sinistra, fai la guerra a chi, come Trump e la Meloni, cerca di fare la pace. Un gioco di parole, ma c’è poco da scherzare. E nella discussione alla Camera sulla partecipazione del nostro Paese al “ Board of peace ” Tajani respinge al mittente le accuse di subalternità agli americani e agli inglesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Tajani alla Camera: «Non ci sono alternative credibili al piano di pace Usa per Gaza, l'Italia deve essere al tavolo» | Cos'èGiuseppe Tajani ha spiegato alla Camera che l’Italia deve partecipare al nuovo organismo promosso dall’amministrazione Trump, perché non esistono altre soluzioni realistiche per la pace a Gaza.

