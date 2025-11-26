Noi portiamo regole voi occupate Donzelli inchioda Scanzi | cosa è successo
Dopo le ultime vittorie regionali in Campania e Puglia, la sinistra ha alzato il tono dello scontro politico. Le ultime vincenti tornate elettorali hanno rinvigorito la formazione del centrosinistra, campo largo compreso, e hanno attivato la solita gogna mediatica contro la maggioranza di governo. Secondo una parte dell’opposizione, infatti, tutti i mali dell’Italia sono una diretta conseguenza dell’operato governativo. Un esempio è l’ultima puntata di è sempre carta bianca, il programma di approfondimento politico che va in onda ogni martedì sera su Rete4. Incalzati dalla conduttrice Bianca Berlinguer, la firma del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi e l’ex governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, hanno accusato la maggioranza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
La sposa sta tornando, ma questa volta in 4K! Due capitoli leggendari, una sola vendetta. Quentin Tarantino riscrive le regole del cinema d’azione e noi lo portiamo a casa vostra in Limited Edition #MidnightClassics. #KillBillBoxset arriva l’11 dicembre in 4K Ul - facebook.com Vai su Facebook
"Noi portiamo regole, voi occupate". Donzelli inchioda Scanzi: cosa è successo - Incalzati dalla conduttrice Bianca Berlinguer, la firma del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi e l’ex governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, hanno accusato la maggioranza ... Da msn.com