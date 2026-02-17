Tajani in Aula interviene sul Board of peace | cosa dicono le risoluzioni di maggioranza e opposizioni

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha preso parola oggi in Parlamento per spiegare il ruolo dell'Italia nel ‘Board of Peace’ di Gaza, a causa delle tensioni crescenti nella regione. Durante l'intervento, ha illustrato le decisioni di maggioranza e opposizione sulle risoluzioni riguardanti il tema. Tajani è atteso anche in audizione al Senato, dove approfondirà le prossime mosse del governo.

Oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani è atteso prima nell'Aula della Camera e poi in audizione in Senato, per intervenire sul tema del 'Board of Peace' per Gaza, a cui l'Italia parteciperà come osservatore. Le opposizioni presentano una risoluzione unitaria, sottoscritta anche da Azione di Calenda.