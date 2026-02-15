Board of Peace martedì Tajani in Aula

Il ministro Tajani parteciperà martedì in Parlamento per discutere del Board of Peace, una decisione presa dal governo dopo le recenti tensioni sulla missione internazionale. La riunione si terrà alle 11.15, quando Tajani riferirà sulle iniziative e le strategie adottate per promuovere la pace.

11.15 "Il governo conferma la propria disponibilità a riferire, in Parlamento, nella giornata di martedì col ministro Tajani in merito al Board of Peace". Il presidente del Consiglio Meloni e il ministro degli Affari Esteri Tajani si sono sentiti per un confronto sui temi all'ordine del giorno. Così fonti di Palazzo Chigi. Meloni ha già detto: "Serve più integrazione Ue-Usa.L'Italia sarà al Board". Si tratta di un Consiglio di Pace,un organismo internazionale, guidato da Trump dal gennaio 2026, per "governare" la Striscia di Gaza.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Durante il Congresso del Partito Radicale a Roma, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che l’Italia non potrà prendere parte al Board of Peace, perché la legge italiana impone limiti costituzionali che impediscono questa partecipazione.

Durante il Business Forum Italia-Germania, il ministro degli Esteri Tajani ha risposto alle recenti critiche di Zelensky, sottolineando che le affermazioni sono ingenerose nei confronti dell’UE.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.