Tajani | Il governo respinge ogni ipotesi di annessione della Cisgiordania

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che il governo italiano respinge ogni ipotesi di annessione della Cisgiordania, a causa delle tensioni crescenti nella regione. Tajani ha spiegato che le recenti violenze in Terra Santa aumentano la preoccupazione, e ha evidenziato come anche le provocazioni dei coloni estremisti aggravino la situazione. In un intervento pubblico, ha ricordato che l’Italia insiste sulla necessità di trovare una soluzione pacifica e stabile.

