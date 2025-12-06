L’annessione della Cisgiordania il silenzio del mondo

Mentre iniziava l’attacco alzo zero a Gaza nel post 7 ottobre, “un altro fronte di guerra si apriva silenziosamente. Non con attacchi aerei o artiglieria, ma con bulldozer, leggi e milizie di coloni. Mentre le bombe polverizzavano Gaza, la Cisgiordania occupata si incendiava in un fuoco diverso: quello delle espulsioni sistematiche, delle espropriazioni violente e dell’annessione legalizzata”. Così su The Cradle. “Questa guerra non fa notizia né fa tendenza sui social media . Ma le sue conseguenze potrebbero rivelarsi ancora più durature. Sotto la copertura della devastazione di Gaza, Israele ha accelerato una campagna pianificata da tempo per smembrare con la forza la Cisgiordania occupata, distruggere la vita agricola palestinese e cancellare ogni prospettiva di uno Stato palestinese sovrano”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

