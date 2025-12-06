L’annessione della Cisgiordania il silenzio del mondo

It.insideover.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre iniziava l’attacco alzo zero a Gaza nel post 7 ottobre, “un altro fronte di guerra si apriva silenziosamente. Non con attacchi aerei o artiglieria, ma con bulldozer, leggi e milizie di coloni. Mentre le bombe polverizzavano Gaza, la Cisgiordania occupata si incendiava in un fuoco diverso: quello delle espulsioni sistematiche, delle espropriazioni violente e dell’annessione legalizzata”. Così su The Cradle. “Questa guerra non fa notizia né fa tendenza sui social media . Ma le sue conseguenze potrebbero rivelarsi ancora più durature. Sotto la copertura della devastazione di Gaza, Israele ha accelerato una campagna pianificata da tempo per smembrare con la forza la Cisgiordania occupata, distruggere la vita agricola palestinese e cancellare ogni prospettiva di uno Stato palestinese sovrano”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

l8217annessione della cisgiordania il silenzio del mondo

© It.insideover.com - L’annessione della Cisgiordania, il silenzio del mondo

Contenuti che potrebbero interessarti

l8217annessione cisgiordania silenzio mondoCisgiordania: “Natale di speranza”, un sostegno d’emergenza per i cristiani della Terra Santa - Le comunità cristiane della Terra Santa – in particolare a Gaza, Gerusalemme e in Cisgiordania – vivono da oltre due anni una stagione segnata da sofferenze profonde. Da agensir.it

Cisgiordania, non-violenza per rompere il silenzio - Venti ulivi, accanto a quattro lapidi per ricordare Rachel Corrie, Vittorio Arrigoni, Tom Hurndall e ... Lo riporta avvenire.it

I coloni bruciano una moschea, sui muri minacce all'Idf. Anp: 'uccisi da Israele due adolescenti in Cisgiordania' - L'Autorità nazionale palestinese ha denunciato l'uccisione di due adolescenti in Cisgiordania da parte dell'esercito israeliano. Lo riporta ansa.it

Aumentano gli affamati, il colpevole silenzio del mondo - Oggi fanno (giustamente) notizia lo scandalo legato a Facebook e le buche, talora voragini, per le strade di Roma. Come scrive avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: L8217annessione Cisgiordania Silenzio Mondo