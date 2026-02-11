Palestina Tajani | No all' annessione della Cisgiordania da parte di Israele

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani torna a ribadire il no all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele. Durante una dichiarazione ufficiale, Tajani ha sottolineato che l’Italia condanna senza mezzi termini gli attacchi dei coloni estremisti contro le comunità e i luoghi di culto cristiani nella regione. La posizione italiana resta chiara: nessuna approvazione a qualsiasi mossa che possa alterare lo status quo in Cisgiordania.

"Abbiamo sempre condannato con fermezza gli attacchi dei coloni estremisti contro le comunità e i luoghi di culto cristiani in Cisgiordania e siamo contrari a qualsiasi forma di annessione della Cisgiordania a Israele". Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, nel corso del question time alla Camera, intervenendo sulla situazione in Medio Oriente. Il titolare della Farnesina ha ribadito che "la prospettiva di due Stati che convivono in pace e sicurezza è un obiettivo politico che il governo continua a sostenere con determinazione". Tajani ha sottolineato di mantenere "un costante contatto anche con il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa", e ricorda l'impegno italiano per la libertà religiosa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La tensione tra Stati Uniti e Israele si riaccende sulla questione della Cisgiordania.

Donald Trump si oppone all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele.

