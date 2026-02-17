Tajani elenca parte dei Paesi aderenti al Board of Peace scontro con le opposizioni in Aula | Partecipano dittatori e autocrati

Il ministro Tajani ha annunciato che il Board of Peace include anche Israele, un fatto che ha suscitato polemiche in Aula. La decisione è stata presa pochi giorni fa durante un incontro a Washington, alla presenza del primo ministro Netanyahu. Tajani ha sottolineato che nel gruppo ci sono anche alcuni paesi con regimi autocratici e dittatoriali, cosa che ha acceso le critiche delle opposizioni. Questi paesi sono stati definiti come partner che non sempre rispettano i valori democratici. La discussione si è accesa quando i parlamentari hanno chiesto chiarimenti sulla scelta di coinvolgere certi governi nel progetto.

"Nel Board of Peace partecipano oltre gli Stati Uniti i principali partner regionali come formalizzato a Washington nei giorni scorsi dal primo ministro Netanyahu, anche Israele". Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, prova a giustificare la partecipazione dell'Italia nel controverso e criticato ' Board of Peace ' come " Paese osservatore " nell'Aula della Camera dei deputati. A queste parole seguono gli interventi contrari e di protesta dei partiti di opposizioni, uniti nel criticare la scelta del governo Meloni. Segnalano tra l'altro chi c'è nel Board e chi non c'è: l'Autorità Nazionale Palestinese.