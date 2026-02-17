Board of Peace il Ministro Tajani elenca i Paesi partecipanti interrotto dalle opposizioni – Il video

Il Ministro Tajani ha annunciato che il Governo di Cipro, che attualmente presiede l’Unione Europea, parteciperà al Board of Peace. La decisione è stata accolta con proteste da alcune opposizioni, che hanno interrotto il suo intervento in Aula. Durante il dibattito, Tajani ha elencato i Paesi coinvolti, tra cui anche l’Italia e altri Stati membri, mentre alcuni deputati hanno gridato per chiedere chiarimenti sulla partecipazione.

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Parteciperà il Governo di Cipro, che ha la presidenza dell'Unione Europea. Poi Grecia, Romania, Slovacchia, la Croazia e l'Austria. Vorrei ricordare altri Paesi, Albania, Argentina, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Cambogia, Egitto, El Salvador, Indonesia, Kazakistan, Kosovo, Pakistan, Paraguay" così il Ministro Tajani rispondendo in replica sulla sulla sua informativa alla Camera sul Board of Peace venendo ripetutamente interrotto dalle opposizioni. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.